Palermo, le ultime ore di mercato: a sinistra in arrivo Masciangelo

Rinaudo e Bigon al lavoro per completare l'organico dei rosa di Corini

PALERMO – Il calciomercato invernale di Serie B è arrivato al suo ultimo, fatidico giorno con le compagine di cadetteria impegnate ad assestare gli ultimi colpi per rinforzare le proprie rose in vista del prosieguo del torneo.

Il direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo, insieme al consulente tecnico Riccardo Bigon, dopo aver concluso operazioni importanti stanno lavorando in queste ultime ore per completare l’organico a disposizione di Eugenio Corini.

A SINISTRA C’E’ MASCIANGELO

Sono quattro le operazioni in entrata realizzate finora dai rosa in questa finestra di mercato invernale. In difesa sono arrivati due difensori centrali ovvero Renzo Orihuela e Simon Graves Jensen, quest’ultimo ufficializzato nella giornata di ieri, il centrocampo è stato rinforzato con l’innesto di Valerio Verre mentre in attacco Gennaro Tutino è la punta scelta per affiancare bomber Brunori.

L’ultimo tassello per completare la rosa a disposizione del tecnico Corini rimane quello dell’esterno sinistro, ruolo che in organico vede attualmente il solo Marco Sala e l’eventuale adattamento di Mateju. Stando alle ultime indiscrezioni circolate nella serata di ieri il profilo scelto per la corsia mancina sarebbe quello di Edoardo Masciangelo. L’esterno di proprietà del Benevento sembra aver superato la concorrenza e domani, dopo le visite mediche, dovrebbe firmare il contratto che lo legherà ai rosa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Resta soltanto da risolvere il nodo legato alla lista Over, al completo dopo l’arrivo di Verre dalla Sampdoria. L’indiziato numero uno per lasciare il posto in lista a Masciangelo sembrerebbe essere Edoardo Lancini, da tempo lontano dal campo e indietro nelle gerarchie dei centrali rosanero. Possibile quindi un ultimo tentativo di cessione in Serie C per il difensore ex Brescia per evitare di essere escluso dalla lista rosanero.

OCCHIO AGLI UNDER

Masciangelo potrebbe non essere, tuttavia, l’ultimo colpo in canna del duo Rinaudo-Bigon. Con la lista Over al completo, i dirigenti del Palermo potrebbero concludere nelle ultime ore del mercato un altro paio di operazioni legate a giovani Under simili a quella di Simon Graves Jensen.

Il nome forte circolato nella giornata di ieri è quello di Giuseppe Aurelio, esterno sinistro classe 2000 di proprietà del Pontedera. Nonostante il possibile approdo di Masciangelo Rinaudo e Bigon potrebbero comunque chiudere anche per il giovane scuola Sassuolo, autore di quattro gol e sette assist nelle ventisei partite del girone B di Serie C giocate con la maglia dei toscani.

L’altro profilo sondato dal Palermo nella giornata di ieri sarebbe quello dell’attaccante serbo classe 2001 Nikola Stulic, in forza all’FK Radnicki. Numeri davvero importanti, nonostante la giovane età, per la punta ventunenne che nelle prime diciannove giornate del massimo campionato serbo ha già segnato dieci reti e servito due assist. Su Stulic ci sarebbe anche l’interessamento del Cagliari ma i rosa potrebbero accelerare per rinforzare l’attacco con un talento dalle prospettive interessanti.