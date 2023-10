Palermo-Lecco 0-2: entrano in campo Brunori e Insigne – LIVE

La diretta testuale della sfida tra i rosanero e i blucelesti

4' DI LETTURA

PALERMO – Alla ricerca del successo casalingo e del secondo posto in classifica. Il Palermo scende in campo per la seconda gara consecutiva allo stadio “Renzo Barbera” in occasione della sfida contro il Lecco, attuale fanalino di coda di questa Serie B.

La partita

Articolo in aggiornamento

55′ – Corini manda subito in campo Brunori e Insigne per Mancuso e Di Francesco

53′ – Cross di Di Francesco e colpo di testa di Soleri che finisce sulla traversa

49′ – Tiro da fori area di Buso, Pigliacelli si allunga e para

Ore 17.22 – Prima della ripresa Corini manda in campo Graves al posto di Mateju. Ricomincia il match del “Barbera”

45′ + 5′ – L’arbitro fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo. Palermo disattento su entrambi i gol avversari, due azioni in contropiede sfruttate a pieno dal Lecco. Rosa poco concreti ma anche un po’ sfortunati, fino a questo momento Melgrati ha preso tutto quello che poteva prendere.

45′ + 4′ – Giallo per Mateju

45′ + 2′ – Ancora un tiro di Lucioni, ancora una parata di Melgrati

45′ – Cinque i minuti di recupero

44′ – Da calcio di punizione si rende pericoloso ancora Stulac, ma in porta c’è Melgrati che oggi è in forma smagliante. La parata dell’estremo difensore lombardo è incredibile e manda sulla traversa il tiro dello sloveno salvando il risultato

43′ Ammonito Caporale

41′ – IL LECCO RADDOPPIA! Ancora un contropiede ben sfruttato dagli ospiti che vanno in gol con Sersanti servito in maniera puntuale in mezzo all’area di rigore dei rosanero

39′ – Buso ancora pericoloso dalla destra ma questa volta con una conclusione col mancino sul primo palo respinta da Pigliacelli

37′ – Super Melgrati! Soleri a un metro dalla porte si gira e calcia a botta sicura, ma l’estremo difensore del Lecco fa un intervento assurdo e para il tiro. Sugli sviluppi dell’azione arriva una conclusione da fuori area parata ancora dal portiere ospite, la respinta finisce addosso a Soleri e poi sopra la traversa

35′ – Dopo la conclusione Vasic si accascia a terra e accusa un problema. Viene quindi sostituito da Henderson, lascia il campo con una borsa del ghiaccio sopra il ginocchio destro

34′ – Ci prova Vasic da fuori con il mancino, palla a sfiorare ancora il palo alla destra di Melgrati

32′ – Buso dalla destra supera Lund e il suo cross diventa un tiro, Pigliacelli si ripara in corner. Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio d’angolo

27′ – Dopo una partenza a ritmi molto alti, i rosanero iniziano a studiare meglio la squadra avversaria che in seguito al vantaggio parziale si è chiusa in difesa

14′ – Cross ancora di Lund e colpo di tacco di Soleri, palla lenta e centrale però per Melgrati. Poco dopo giallo per Celjak

11′ – Ci prova Stulac da fuori area con un gran tiro, para il portiere del Lecco

8′ – GOL DEL LECCO! Alla prima occasione per gli ospiti i rosanero vengono puniti. Cross dalla destra arrivato sui piedi di Crociata che dalla parte opposta deve solo appoggiare in rete

3′ – Sugli sviluppi del corner ci prova Soelri di testa, palla di poco fuori

2′ – Prima occasione tra i piedi del Palermo con Lund che dalla sinistra serve Mancuso. Inserimento con i tempi giusti e zampata parata da Melgrati

Ore 16.16 – Primo pallone affidato ai padroni di casa, inizia il match del “Barbera”

Ore 16.12 – Squadre in campo per i saluti di rito

Ore 15.55 – Compagini negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle ore 16.15

Ore 15.35 – Portieri e giocatori di movimento raggiungono il terreno di gioco per il riscaldamento prepartita

Il tabellino

PALERMO: Pigliacelli, Lund, Gomes, Lucioni, Stulac, Mancuso (dal 55′ Brunori), Di Francesco (dal 55′ Insigne), Vasic (dal 35′ Henderson), Soleri (C.), Ceccaroni, Mateju (dal 46′ Graves). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Segre, Brunori, Insigne, Marconi, Nedelcearu, Valente, Aurelio, Henderson. Allenatore: Corini.

LECCO: Melgrati, Celjak (C.), Bianconi, Sersanti, Caporale, Crociata, Ionita, Lepore, Novakovich, Galli, Buso. A disposizione: Saracco, Degli Innocenti, Giudici, Eusepi, Tordini, Battistini, Tenkorang, Pinzauti, Marrone, Boci, Agostinelli, Lemmens. Allenatore: Bonazzoli

ARBITRO: Piccinini (Forlì). ASSISTENTE N°1: Laudato (Taranto). ASSISTENTE N°2: Bahri (Sassari). IV UFFICIALE: Calzavara (Varese). VAR: Meraviglia (Pistoia). AVAR: Nasca (Bari).

MARCATORI: 8′ Crociata (L), 41′ Sersanti (L).

NOTE: Ammoniti: Celjak (L), Caporale (L), Mateju (P).