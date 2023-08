Palermo, l’incendio nel negozio: spente le fiamme

Il rogo ha interessato i locali a piano terra di uno stabile di due piani.

1' DI LETTURA

PALERMO- Un incendio è divampato questa mattina in un negozio di prodotti alimentari a Palermo, in via Nicolo Palmieri. Il rogo ha interessato i locali a piano terra di uno stabile di due piani. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio in tutto il locale ed agli appartamenti sovrastanti. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio.