Palermo, ecco le scuole calcio ufficiali per la stagione 2025-2026

Ampliata ulteriormente la rete anche nelle altre province siciliane

Il Palermo rinnova il proprio impegno per la stagione sportiva 2025-2026 nello sviluppo del circuito di scuole calcio ufficiali affiliate al club rosanero, ampliando ulteriormente la rete anche nelle altre province siciliane.

Un progetto che prosegue nel segno della condivisione delle sane pratiche sportive e del radicamento nel territorio locale. Sono diciotto le associazioni sportive che quest’anno compongono la rete delle Scuole Calcio Ufficiali Palermo FC, coordinate e supervisionate dal Settore Giovanile del Club rosanero. Ecco la lista completa:

ASD Academy S. Sofia Licata (AG)

ASD Athena (AG)

ASD Castelvetrano Selinunte (TP)

ASD Città di Carini (PA)

ASD Città di Ravanusa (AG)

ASD Giovanile Collesano (PA)

ASD Lercara (PA)

ASD New Team 1992 (ME)

ASD Niscemi FC (CL)

ASD Polisportiva Real Sport Cefalù ETS (PA)

ASD Prato Verde (PA)

ASD Scuola Calcio Sangiovannese (AG)

ASD Sport Ispica Marco Monaco (RG)

ASD Valledolmo (PA)

ASD Vis Palermo (PA)

ASD Vivi Don Bosco (ME)

Città di Monreale ASD (PA)

SSD Ciakulli Calcio (PA)

“L’obiettivo della collaborazione è rafforzare la sinergia tra le realtà coinvolte, dando maggiore impulso ed efficacia ai progetti di valorizzazione dei settori giovanili e promuovendo lo sviluppo di Scuole Calcio d’eccellenza, dove far crescere e formare i giovani talenti del territorio”, si legge nel sito ufficiale del club rosanero.

I tesserati delle società indosseranno l’abbigliamento ufficiale, contraddistinto dai colori rosanero e dal logo “Scuola Ufficiale Palermo”. Il Palermo supporterà le associazioni sportive affiliate attraverso la programmazione di incontri periodici, mettendo a disposizione la professionalità dei propri collaboratori per contribuire a migliorare il funzionamento del sistema.