Lite fra conviventi, aggrediti due carabinieri intervenuti alla Zisa

Medicati al pronto soccorso dell'Ingrassia

PALERMO – Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e due carabinieri medicati al pronto soccorso. Sono le conseguenze di una una lite avvenuta in via Paolo Amato alla Zisa.

Era stata segnalata una lite fra due conviventi. L’uomo non era in casa, ma è tornato poco dopo e si è scagliato contro i miliari. I rinforzi del Nucleo radiomobile a fatica sono riusciti a bloccarlo e a farlo salire in auto. Era in evidente stato di ebrezza.

I due feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Ingrassia. Hanno rimediato contusioni e una frattura.