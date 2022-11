Palermo, lite tra famiglie: in quattro finiscono in ospedale

Le condizioni non sarebbero gravi. Le indagini sono condotte dalla polizia

PALERMO – Una rissa tra due famiglie è finita con tre donne ferite e un uomo trasportati tutti in ospedale. Alcuni hanno ferite da arma da taglio altri hanno traumi alle testa per avere ricevuto colpi di casco. È successo in piazzetta della Pace a Palermo. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Le indagini sono condotte dalla polizia che sta cercando di ricostruire la violenta lite.