Palermo, litigio per i panni stesi: picchia la moglie in via Basile

L'allarme lanciato da alcuni residenti

PALERMO- Un anziano di 85 anni ha picchiato la moglie di 81 anni con un bastone per un litigio dovuto ad alcuni panni stesi, a Palermo nei pressi di via Ernesto Basile. La donna è stata ricoverata per le ferite riportate. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno visto la scena. Qualcuno ha chiamato il 112 dicendo che l’uomo avrebbe tentato di gettare la moglie dal balcone. Sono intervenute le pattuglie del nucleo radiomobile dei carabinieri. Sono arrivati i sanitari a bordo di un’ambulanza che hanno prestato le prime cure all’anziana prima di accompagnarla al Civico. Il marito è stato bloccato e portato al comando provinciale. Il pm ha disposto l’allontanamento dall’abitazione.