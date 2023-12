Palermo, l’opposizione: “Controllo e prevenzione sono fondamentali”

"Necessario rinforzare gli organici delle forze dell'ordine"

PALERMO – “Palermo è una pentola che bolle il cui coperchio può saltare. I temi del controllo e della prevenzione sono fondamentali, ma si devono anche costruire le condizioni di un’alternativa affinché in questa città si possa vivere di più e meglio. Per fare questo ci vuole un progetto“. Lo ha detto Franco Miceli del Pd replicando al discorso del sindaco Roberto Lagalla intervenuto a Sala Martorana sul tema della sicurezza dopo gli ultimi delitti che hanno fatto scattare l’allarme violenza in città, anche se il parere del primo cittadino è che il capoluogo siciliano non sia una città violenta.

“La maggioranza in Consiglio è divisa da conflitti – ha aggiunto Miceli – abbiamo anche assistito ad atti all’interno della maggioranza che hanno avuto il carattere di una certa violenza. Le istituzioni e la democrazia vanno rispettati”.

Per Giuseppe Lupo, dello stesso partito, “il grande assente di questo dibattito è il governo nazionale. È necessario rinforzare gli organici delle forze dell’ordine”. Teresa Piccione, anche lei del Pd, ha sottolineato che “se il sindaco di Palermo chiede una mano in tema di sicurezza, il governo nazionale dovrebbe porsi il problema di ascoltarlo“.

Concetta Amella, del M5s, ha evidenziato che “sulla qualità della vita Palermo è nelle ultime posizioni in tutte le classifiche e la situazione è peggiorata”.

L’unico esponente della maggioranza ad intervenire è stato Dario Chinnici di Lavoriamo per Palermo. “Il lavoro fatto dal Consiglio quest’anno è stato straordinario (dalla fine dell’emergenza cimiteri al riavvio dei lavori pubblici) – ha detto Chinnici – sappiamo che questo non basta e che si dovrà fare di più. Dovremmo anche essere più bravi a comunicare le cose realizzate”.