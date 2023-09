Palermo, il M5S attacca Mineo: “La gestione del verde è un flop, si dimetta”

Parole al vetriolo da parte di Amella, Randazzo e Miceli

PALERMO – A Palermo la gestione del verde pubblico è un autentico fallimento. Lo dichiarano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Concetta Amella, Antonino Randazzo, Giuseppe Miceli che si scagliano contro l’assessore comunale al verde urbano Andrea Mineo. “Alberi e rifiuti sono il termometro del grado di civiltà di ogni realtà urbana e la gestione di questi ambiti da parte dell’assessore Andrea Mineo si è rivelata disastrosa su tutta la linea”.

“Mineo al centro di un gioco di poltrone”

Amella, Randazzo e Miceli chiedono “le dimissioni immediate dell’assessore, che ad oggi si è distinto solo per essere al centro di un gioco di poltrone che nulla ha a che fare con il bene della città”. Come se non bastasse “lo stillicidio continuo e inesorabile di rami che si spezzano all’improvviso, se non di interi tronchi che si sbriciolano alla base e crollano tra strade e marciapiedi, come è accaduto a Piazza Croci, è l’ennesima prova che la manutenzione degli alberi in città continua a non esistere”, proseguono.

Emergenza rifiuti

Inoltre, “la potatura dei rami è diventata un’emergenza sempre più impellente – aggiungono i consiglieri comunali – al pari di altre situazioni già critiche da troppi anni e ancora irrisolte. Come la gestione dei rifiuti che sommergono vergognosamente la città e che rischiano di seppellirla se l’amministrazione Lagalla non riuscirà a garantire la continuità aziendale di Rap, che ad oggi e’ un’azienda sostanzialmente in fallimento”.

“Interi quartieri sono ostaggio di rifiuti, ingombranti e topi. Urge un piano d’azione davvero concreto per estrarre la città dalle sabbie mobili di questo stato di abbandono e di degrado”, concludono.