Palermo, ‘mafia e ambulanze’: caso chiuso per 24 persone

Nel 2020 scattarono arresti e sequestri

PALERMO – Le accuse non hanno retto. Né l’ipotesi della truffa, né i sospetti di infiltrazioni mafiose. Inchiesta archiviata per 24 indagati che lavoravano in alcune associazioni di volontariato. L’ipotesi è che avessero fatto affari sporchi grazie al servizio di trasporto dei pazienti emodializzati.

Alla fine è stata la stessa Procura, che nel 2020 aveva chiesto e ottenuto arresti e sequestri, a chiedere l’archiviazione accolta dal giudice per le indagini preliminare Filippo Serio.

Al centro delle indagini c’erano tre onlus: Avel, San Giuseppe e Confraternita di Misericordia Palermo. Si parlò di cifre gonfiate e servizi mai resi per un danno di 4 milioni per le casse dell’Azienda sanitaria provinciale. Sia nei trasporti dei pazienti in ambulanza che in auto medica.

“Non c’è prova di un comune programma delinquenziale”, scrive il giudice.

Nulla di tutto ciò è avvenuto. Il servizio di trasporto è stato svolto regolarmente. Inchiesta archiviata, su richiesta dei pm Bruno Brucoli e Andrea Fusco, per Pietro Corrao, Antonino Spadaro, Saverio Marchese, Beniamino Cusimano, Salvatore Scavone, Pietro Lo Iacono, Carmelo Lo Iacono (classe 1975), Carmelo Lo Iacono (classe 1965), Fabio La Mantia, Francesco Raspanti, Concetta Teresi, Marilena Scalia, Gioacchino Di Minica, Giuseppe Di Minica, Luigi Di Salvo, Salvatore Pantò, Maria Foraci, Gennaro D’Errigo, Nicola Lusitano, Pietro Di Benedetto, Vito Vinciguerra, Gioacchino Chimenti, Deborah La Monica e Matteo Gnoffo.

Erano difesi, tra gli altri, dagli avvocati Giovanni Castronovo, Simona La Verde, Silvana Tortorici, Chiara Proietto, Luigi Miceli e Rachele Chiavetta.