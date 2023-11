Palermo, rischiavano fra 7 e 10 anni di carcere per droga: tutti assolti

Il processo nasceva da un'indagine per mafia

PALERMO – Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Il processo nasceva dall’operazione “Black Cat” che azzerò le famiglie mafiose delle Madonie e riguardava un giro di droga scoperto nel 2017 fra Lascari, Caltavuturo e San Mauro Castelverde.

Si tratta del troncone celebrato in abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare Clelia Maltese del Tribunale di Palermo. Altri quattro imputati – Giuseppe Schittino, Stefano Albanese, Giacomo Di Dio e Giovanni Sanfilippo – accusati di essere stati i capi e promotori hanno scelto il rito ordinario e il processo è in corso a Termini Imerese.

Gli assolti sono Samuel Schiera (avvocati Giuseppe Reina e Pippo Muffoletto), Salvatore Viola (avvocato Leonardo Naimo), Antonino Cangemi (avvocato Michele Rubino), Pietro Sciarrino (avvocato Raffaele Bonsignore), Dario Culotta (avvocato Antoniella Marinaro), Marco Russo (avvocato Luigi Spinosa), Giovanni Romano (avvocati Giovanni Palermo e Francesco Lo Nigro). La Procura aveva chiesto condanne comprese fra 7 e 10 anni di carcere.