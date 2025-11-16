Palermo, malore in bici: perde la vita un avvocato

Il legale stava andando verso Mondello

PALERMO – Un avvocato di 56 anni è stato colto da malore mentre percorreva, sulla sua bici, il viale Margherita di Savoia, nei pressi della Favorita: inutili i soccorsi, ha perso la vita.

Il legale, originario di Alcamo, stava pedalando verso Mondello quando si è accasciato. A notare il corpo sarebbe stato un passante, che ha allertato i soccorsi.

Inutili i tentativi di rianimazione, i medici hanno constatato il decesso. La salma dell’avvocato è stata trasportata nell’itituto di medicina legale del Policlinico.