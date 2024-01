Inutili i soccorsi

PALERMO– Un uomo di 52 anni è morto in un centro sportivo di calcetto e padel in via Emily Balch a Palermo. L’uomo durante una partita si è accasciato. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Si dovranno accertare le cause della morte, probabilmente provocate da un malore.