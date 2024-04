Palermo, Mancuso: “Dobbiamo fare più punti possibili nelle ultime gare”

L'attaccante: "Arriveremo carichi contro la Reggiana"

PALERMO – Contro il Parma è arrivato il terzo pareggio di fila per i rosanero di Michele Mignani. La squadra del capoluogo siciliano è ancora alla ricerca della prima vittoria con la nuova guida tecnica in panchina subentrata a Eugenio Corini. Nel match casalingo contro la capolista della Serie B, comunque, il Palermo ha lasciato il campo soddisfatto.

A confermarlo è anche il centravanti dei rosanero Leonardo Mancuso, che ha parlato ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante: “Contro il Parma abbiamo fatto una buonissima partita, dimostrando appunto di potercela giocare con chiunque, com’è stato in tutto il campionato insomma. Credo che la dimostrazione sia arrivata con le squadre di più alta classifica, con le quali abbiamo sempre fatto bene, quindi abbiamo dato seguito a questo trend”.

“La consapevolezza di non essere inferiori a nessuno è molto importante per questo rush finale e per queste ultime partite, per poi preparare al meglio i playoff – prosegue Mancuso -. Si incontreranno squadre del nostro livello, quindi sarà importante prepararci al meglio. Il mio rientro in campo con la Sampdoria con il gol per me è stato molto importante, a dimostrazione che ho sempre cercato di farmi trovare pronto e di lavorare al meglio anche quando magari ho trovato meno spazio. Ora cercherò di dare il mio contributo alla squadra per raggiungere l’obiettivo finale”.

Rush finale in Serie B

“In questo finale di stagione sarà ancora più importante la forza del gruppo, ma come lo è sempre stata durante tutto l’anno per noi perché chiunque venga chiamato in causa per 90 minuti o anche per pochi minuti si deve far trovare pronto e può essere decisivo”, spiega il numero 7 del Palermo.

L’arrivo del tecnico ex Bari ha portato alcune novità all’interno della compagine rosanero: “Mister Mignani, da quando è arrivato, ha cercato di trasmetterci le sue idee di compattezza, di unione e noi stiamo cercando appunto di metterle in pratica. Abbiamo ancora queste settimane e queste ultime partite per cercare di assimilare ancora al meglio le sue idee per poi cercare di sfruttarle in questo finale di stagione”.

Tifosi rosanero e Reggiana

Costante e sempre presente il sostegno dei tifosi rosanero: “Contro il Parma, come per tutte le altre partite, il pubblico non ci ha fatto mancare il suo sostegno – dice Mancuso – e sono sicuro che lo farà anche in questo finale di stagione. Per noi sarà molto importante averli avere il nostro fianco“.

“Sabato verrà la Reggiana a giocare qua da noi, arrivano da un momento non positivo. Questo non significa nulla perché la Serie B dimostra che ogni partita è un capitolo a se e quindi noi ci dovremmo far trovare pronti. Sono sicuro che affronteremo al meglio questa settimana e arriveremo carichi alla partita”.

“In queste ultime partite conterà cercare di portare a casa più punti possibili, ma soprattutto cercare di creare ancora di più unione tra di noi per poi arrivare al meglio nelle partite decisive dei playoff”, ha concluso l’attaccante del Palermo.