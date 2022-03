Palermo, mandato pieno a Miceli: Boccia lancia il modello Manfredi

Le mosse del Pd.

PALERMO – Mandato pieno a Miceli. L’assemblea del Pd di Palermo segue un copione rodato. Le previsioni della vigilia sono ampiamente confermate dal via libera alla candidatura di Miceli benedetta dal responsabile nazionale Enti Locali, Francesco Boccia. Il Pd chiede a franco Miceli di Costituire un “patto per Palermo”.

Le proposte del segretario provinciale Rosario Filoramo e del segretario regionale Anthony Barbagallo, dopo un confronto fiume di circa tre ore ricevono l’ok dall’assemblea provinciale Pd.

I dem partono in contropiede e approfittano dell’incertezza dello schieramento opposto. Anche la risoluzione delle questioni interne al partito provinciale è rinviata a tempo debito.

Boccia lancia il modello napoletano, al secolo modello Manfredi: candidatura civica sostenuta da uno schieramento ampio che va dalla sinistra radicale a pezzi di mondo moderato. Da qui l’appello all’arcipelago centrista guidato dal tandem Faraone-Ferrandelli). “Palermo è la sfida politica più importante d’Italia” ricorda a più riprese Boccia che invita i big del partito a metterci la faccia e mobilitarsi per costruire liste veramente competitive.

E incassa il sostegno dei deputati Lupo, Cracolici e Miceli. Il sindaco Orlando seduto in prima fila non manca di sottolineare il proprio rammarico per avere ammainato la bandiera delle primarie, ma alla fine la sintesi trova il sì unanime dei dem.

Adesso la palla passa a Franco Miceli.