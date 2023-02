Palermo, Masciangelo: “Voglio dare tutto per la maglia rosanero”

Le dichiarazioni dell'esterno arrivato durante la sessione di mercato invernale

PALERMO – Edoardo Masciangelo si presenta. L’esterno classe 1996, arrivato dal Benevento nelle ultime ore del calciomercato invernale, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della scelta di sposare i colori rosanero e della lunga trattativa chiusa poco prima del gong di fine mercato:

“Alla fine l’importante è che la trattativa si sia conclusa, siamo tutti contenti – ha esordito Masciangelo – Non gioco da dicembre quindi ho avuto necessità di un periodo di riatletizzazione, ora sono disponibile e non vedo l’ora di giocare. Conosco molto bene Brunori così come altri compagni come Segre, Bettella, Di Mariano, Verre e Pigliacelli. E’ come se fossi tornato in famiglia”.

L’esterno rosanero, in questo campionato, ha incontrato il Palermo quando vestiva ancora la casacca del Benevento riscontrando, già nel girone d’andata, sensazioni positive sulla compagine rosanero: “Ho avuto la sensazione di una squadra con tanto carattere e orgoglio. Poi quando la trattativa sembrava in via di chiusura me lo sono studiato bene e ho visto una squadra molto compatta con grande carattere, confermo quello che ho visto quando ci ho giocato contro”.

Nel corso della conferenza Masciangelo ha parlato anche del suo ruolo in campo, facendo leva sull’importanza di lavorare per i compagni: “Il ruolo per me è indifferente, io sono a servizio della squadra e quarto o quinto non importa l’importante è dare il cuore per i compagni. Le ore prima della conclusione della trattativa ovviamente ho sperato che si chiudesse in fretta, per fortuna è andata bene e sono molto contento di essere qui”.

“Ho trovato tanti giocatori di Roma ma in generale delle grandi persone – continua l’ex Benevento in merito al gruppo rosanero – sono molto felice di come sono stato accolto. Voglio essere a disposizione della squadra dando il cuore, i miei compagni hanno un cuore fuori dal normale e voglio dare tutto per questa maglia. Ho visto la prima partita in casa contro la Reggina ed è stata un’emozione pazzesca, non vedo l’ora di riviverla sabato contro il Frosinone”.

In una Serie B estremamente equilibrata, l’augurio di Masciangelo è quello di poter far gioire i tifosi del Palermo e di vedere il “Barbera” gremito: “La Serie B è sempre incerta fino all’ultimo, la classifica è molto corta ma noi abbiamo come obiettivo solo alla prossima partita. Speriamo sempre di gioire insieme ai tifosi, sono felicissimo che la vendita dei biglietti stia andando alla grande e siamo tutti in attesa di vedere lo stadio strapieno. I tifosi sono veramente il dodicesimo uomo in campo, possono darci una grossa mano”.

L’esterno rosanero ha proseguito parlando dell’impatto con il tecnico del Palermo Eugenio Corini: “Il mister lo conosco da tempo perché l’ho seguito come calciatore e allenatore, mi rispecchio molto nel suo modo di vedere il calcio e la vita. Sarò sempre a disposizione sua e dei compagni. Ho girato parecchio nella mia carriera, più esperienze si fanno più si cresce e mi hanno aiutato a forgiarmi”.

“So quanto è importante questa partita per i tifosi e noi metteremo il cuore – prosegue Masciangelo – saremo dei leoni in campo. La competizione, per un gruppo che ha degli obiettivi importante, è essenziale perché più siamo più cresce lo stimolo e ne va ad inficiare il gioco della squadra. Sia io che Sala e Aurelio daremo l’anima e questo sarà importante per il gruppo”.

Il prossimo match contro il Frosinone vuol dire anche riscatto dopo la sconfitta rimediata al “Ferraris” contro il Genoa: “Il Palermo veniva da nove risultati utili consecutivi, l’obiettivo è tornare a preparare la prossima partita perché le sconfitte capitano. Abbiamo la bravura di rifarci già dalla prossima partita, stiamo lavorando bene e daremo il massimo”.