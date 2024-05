Palermo, maxi-rissa in via Maqueda con coltelli e bottiglie

L'intervento di carabinieri e polizia

PALERMO- Nuova rissa in via Maqueda. Per riportare la calma nel tratto della zona pedonale più vicina alla stazione sono intervenute numerose pattuglie di polizia e carabinieri. Un uomo armato di coltello ha tentato di aggredire altri giovani. Per cercare di stabilire quanto successo sono state acquisite le immagini riprese da alcune telecamere.

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero affrontati due gruppi di giovani dopo che un tunisino avrebbe insultato e cercato di aggredire un uomo del Bangladesh dalle parti di via Torino.

A quel punto altri connazionali del bengalese sarebbero intervenuti per dargli manforte, rischiando di scatenare una maxi-rissa con coltelli e bottiglie di vetro. L’arrivo delle auto delle forze dell’ordine avrebbe messo fine alla rissa.