Palermo-Mazara, l’Anas: il 9 marzo chiuso lo svincolo del Cervello

L'intervento alle 14.30 per effettuare dei rilievi sulla corsia proveniente da Mazara

PALERMO – Giovedì 9 marzo, a partire dalle ore 14.30, lungo l’autostrada A29 Racc Bis “Raccordo per Via Belgio”, a Palermo, sarà chiusa la rampa in uscita dello svincolo “Ospedale Cervello” per i veicoli provenienti da Mazara del Vallo.

Il provvedimento è necessario per consentire l’esecuzione di rilievi tecnici in seguito a un incidente avvenuto su viabilità comunale. Lo comunica l’Anas in una nota in cui avverte gli automobilisti dell’intervento programmato. Si invitano pertanto gli utenti provenienti da Mazara del Vallo e in ingresso a Palermo a scegliere svincoli alternativi per accedere alla zona nord del capoluogo siciliano.

Anas, società del Gruppo FS Italiane. Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.