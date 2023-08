Palermo-Melita, Corini: “Buona sgambata per presentarci al nostro pubblico”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero al termine del test amichevole contro la compagine maltese

PALERMO – Parola ad Eugenio Corini. L’allenatore del Palermo è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria per 5-1 contro i maltesi del Melita, test amichevole organizzato in virtù del rinvio della gara dei rosa valida per la seconda giornata del campionato di Serie B.

“Oggi volevamo presentare i ragazzi alla nostra gente visto che era la prima sfida tra le mura del Barbera. Nel primo tempo a livello di possesso abbiamo sbagliato qualcosa, nella ripresa abbiamo fatto meglio complice anche il calo fisiologico degli avversari. Volevamo fare una sgambata per presentarci al pubblico, era importante fare la gara con voglia di fare bene”.

“Quando c’è da attaccare lo spazio lo facciamo bene e a tempo – prosegue – la buona riuscita delle azioni poi dipende da tanti fattori. Dovremo saper leggere bene quando sfruttare lo spazio e quando andarcelo a prendere, volevo valutare alcune cose come Mancuso insieme a Brunori. Presenterò sempre delle squadre dal primo minuto ma ho anche pronte delle alternative a partita in corso.

I SINGOLI E LE CRITICHE

L’allenatore rosanero ha continuato commentando le prestazioni di alcuni singoli come l’ultimo arrivato Kristoffer Lund: “Lund ha ottime doti atletiche, era il giocatore che per caratteristiche cercavamo dal mercato. Fisicamente sta bene, poi è chiaro che i carichi di lavoro sono importanti ma lo stiamo aiutando, è sicuramente un ottimo acquisto. Lucioni e Ceccaroni hanno lavorato bene in coppia, abbiamo preso un paio di occasioni avversarie ma essendo noi una squadra tecnica ci può stare”.

“Diecimila persone allo stadio di giovedì sera è possibile solo a Palermo – prosegue in merito ai tifosi e alle critiche sui social -. So cosa vuol dire ricevere critiche, ho la fiducia della società e mi concentro sul lavoro perché solo con il lavoro arrivano i risultati. Per me è questa è una missione, qualcosa che sento dentro e farò di tutto per rendere questa missione qualcosa di straordinario”.

MERCATO, AURELIO E BUTTARO

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, Corini si è soffermato anche sugli innesti che mancano per completare la squadra: “I tempi del mercato non li conosco ma c’è la volontà di fare delle cose e sicuramente verranno fatte. Attendo con fiducia che queste situazioni siano definite per alzare il livello della squadra. Saric? C’è una trattativa in corso, ha l’opportunità di andare nella Serie A turca e se partirà troveremo chi prenderà il suo posto”.

“Aurelio penso che da domani inizierà a lavorare con il gruppo – continua il tecnico – siamo stati molto cauti e ci siamo presi qualche giorno in più in ottica della partita contro la Reggiana. Valuterò se portarlo a Reggio Emilia o posticipare alla gara contro la Feralpisalò”.

L’allenatore rosanero ha concluso parlando della prestazione di Buttaro e del ballottaggio sulla corsia di destra: “Se vogliamo un gruppo competitivo devo trovare delle coppie di titolari, Buttaro è partito bene l’anno scorso ma è stato frenato dagli infortuni. E’ un giovane in cui credo e sul quale la società ha investito, oggi ha giocato bene e valuterò in vista della gara contro la Reggiana”.