Palermo, il punto sul mercato: è caccia al terzino sinistro

PALERMO – Doveva essere un mercato col botto e, fino ad ora, così è stato. Il Palermo, in queste prime settimane di apertura del calciomercato, ha esordito facendo la voce grossa con cinque innesti di grande spessore già ufficializzati e a disposizione del tecnico Corini per il ritiro a Ronzone.

Lucioni e Ceccaroni per rinnovare la linea difensiva, il giovane Vasic per dare qualità alla mediana, Mancuso pronto a duellare e duettare con Brunori in avanti e l’estro di Roberto Insigne sull’out offensivo di destra. Quattro pedine di grande esperienza per la categoria e un giovane dall’enorme potenziale che certificano le ambizioni dei rosa in chiave promozione in Serie A.

Così come confermato anche dallo stesso allenatore di Bagnolo Mella, il mercato rosanero è ancora in pieno fermento e si prevedono altri nuovi innesti per rinforzare ulteriormente la rosa. Non soltanto acquisti per il duo Rinaudo-Bigon ma anche cessioni, con sacrifici necessari soprattutto per poter liberare slot preziosi nella lista Over.

DESPLANCHES VICINO, E’ CACCIA AL TERZINO

Il prossimo step del mercato rosanero dovrebbe riguardare il ruolo di secondo portiere. La forbice tra l’offerta dei rosa e la domanda del Vicenza per il cartellino del classe 2003 Sebastiano Desplanches, rivelazione dell’ultimo Mondiale U-20 con la maglia dell’Italia, sembrerebbe essersi notevolmente assottigliata e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

A sostituire il giovane estremo difensore dovrebbe essere l’attuale secondo dei rosa Samuele Massolo che, dopo aver rifiutato le avances del Pescara di Zeman, sembrerebbe aver trovato un accordo di massima con Rinaldo Sagramola, ora ad dei veneti, per il passaggio in biancorosso.

Continua intanto la caccia al nuovo terzino sinistro. Con il solo Aurelio attualmente a disposizione, il duo Rinaudo-Bigon avrebbero messo nel mirino il palermitano Di Chiara, per il quale si attende di capire il destino della Reggina attualmente esclusa dal campionato e che sarebbe in vantaggio su altri profili quali Beruatto del Pisa, l’ex Corrado della Ternana e Barreca del Cagliari.

MEDIANA: RESTA DI MODA VERRE

In attesa di formalizzare qualche cessione, il profilo che piace al Palermo per rinforzare il centrocampo è quello di Michele Collocolo dell’Ascoli. Dopo Saric i rosa vorrebbero attingere nuovamente dal club marchigiano per aggiungere una mezzala offensiva al roster di Corini, la trattativa però non è delle più semplici e le due parti sarebbero in dialogo per capire i margini di trattabilità dell’operazione.

Rimane sempre di moda intanto il nome di Valerio Verre, soprattutto in caso di fumata nera nella trattativa per Collocolo che al momento sarebbe la prima scelta. Il club blucerchiato, dopo l’arrivo in panchina di Pirlo, non ha ancora deciso il futuro del centrocampista classe 1994 e qualora decidesse di lasciarlo partire il Palermo potrebbe decidere di affondare il colpo.

Sul fronte cessioni restano in bilico le posizioni di Damiani, Broh, Soleri e Valente. Se i primi due sembrano essere, ad oggi, i maggiori indiziati per migrare verso altri lidi l’attaccante ex Monopoli e l’esterno ex Carrarese sono sicuramente quelli che hanno più mercato. Su Valente sembrerebbe forte l’interesse del Cesena mentre per Soleri si registra l’interesse, su tutte, di Reggiana, Perugia e Arezzo.