Temporale su Palermo, strade allagate e alberi caduti: le previsioni in Sicilia

I danni provocati dal temporale a Palermo

Cosa prevedono gli esperti fino alla giornata di lunedì

(ANSA) – PALERMO, 23 SET – Dopo lo scirocco e il caldo asfissiante è arrivata la pioggia. Palermo è stata investita da un forte temporale pomeridiano. Diverse strade si sono allagate e qualche albero è caduto (nella foto l’albero caduto in via Filippo Corazza, nella zona Oreto). I tanti turisti ancora presenti in città hanno trovato rifugio sotto i gazebo dei locali.

Come previsto, sulla nostra Isola è arrivato il ciclone che porta pioggia e instabilità. Per la giornata di domani, domenica 24 settembre, però, un campo di alte pressioni abbraccerà la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nubi sparse e possibilità di precipitazioni in particolare nelle province di Messina, Catania, Enna e Palermo.

Le temperature sono destinate ad abbassarsi, con punte che potrebbero non superare i 31-32 gradi lungo le coste. In alcune aree della Sicilia, poi, le massime potrebbero oscillare tra i 27 e i 29 gradi.

Situazione in peggioramento per lunedì. Pioverà soprattutto nelle province di Trapani, Enna, Messina e Catania. I deboli piovaschi del mattino dovrebbero lasciare spazio e rovesci anche temporaleschi nel pomeriggio.