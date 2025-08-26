 Palermo, metronotte trovato morto in auto in via Duca della Verdura
Tragedia in via Duca della Verdura: metronotte trovato morto in auto

Aveva 58 anni
PALERMO
di
PALERMO – E’ stato trovato accasciato all’interno dell’auto di servizio e nonostante i soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. Tragedia in via Duca della Verdura a Palermo, dove stanotte, intorno alle 2, è stato segnalato un uomo privo di sensi dentro una macchina, nei pressi dell’incrocio con via Marchese di Villabianca.

Metronotte morto in auto a Palermo: i soccorsi

Sul posto sono arrivati i carabinieri e poco dopo i vigili del fuoco che hanno sfondato il vetro dell’auto per estrarre l’uomo dall’auto. In via Duca della Verdura sono giunti anche i sanitari del 118 a cui non è rimasto che accertare il decesso.

Stroncato da un malore

Giuseppe Accardi, lavorava come vigilante e aveva 58 anni: sarebbe morto per cause naturali. In base agli accertamenti del medico legale giunto sul posto, sarebbe stato stroncato da un infarto. 

