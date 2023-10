Palermo, Irabaruta e Chepkemoi Cheroben vincono la Mezza Maratona

Due titoli italiani Master per alcuni atleti siciliani

PALERMO – Pronostici rispettati alla decima edizione della Palermo International Half Marathon Trofeo Nissan Comer Sud. Gli atleti africano hanno monopolizzato il podio dei 21,0975 Km del percorso con partenza e arrivo dall’Antico stabilimento balneare di Mondello.

Atleti siciliani, invece, protagonisti in parte della competizione palermitana: ottenuti due dei 26 titoli italiani Master che metteva in palio la manifestazione. Alessandro Brancato dell’Asd Sicilia Running Team ha vinto nella categoria SM 35 (ha anche stabilito il record regionale di categoria con 1:07:13), mentre nella SF70 la campionessa italiana è Maria Clara Minagra della Trinacria Palermo.

I vincitori

Vittoria indiscussa per il burundese della Quercia Trentingrana Olivier Irabaruta che, dopo il successo nel 2021, si è ripetuto anche quest’anno. Il suo ritmo ha stroncato le gambe agli avversari, ma non è bastato per andare all’attacco del record della gara che dal 2019 appartiene al keniano Joel Maina Mwangi con il tempo di 1:02:29. Complice il gran caldo di una giornata tipicamente estiva, Irabaruta ha chiuso in 1:05:02, lontano anche dall’1:04:15 con il quale aveva vinto due anni fa.

Al via sono stati in 1.627 (record assoluto di partecipazione) proveniente da 31 nazioni. Nel secondo gradino del podio Leonce Bukuru (1:05:55), mentre il bronzo va al keniano Kisorio Hosea Kimeli (1:06:57). Primo degli italiani e quarto assoluto, nonché campione italiano SM 35, Alessandro Brancato dell’Asd Sicilia Running Team in 1:07:13.

Tra le donne a vincere è stata Emily Chepkemoi Cheroben dell’Atletica Castello in 1:15:50, davanti alla connazionale Nancy Kerage Kerubo dell’ACSI Campidoglio Palatino, seconda con il tempo di 1:18:53. Terza assoluta, prima delle italiane e neocampionessa di Maratonina nella categoria SF40, Simona Santini del Circolo Minerva in 1:20:44. Nella Mezza Maratona donne c’è stata gloria anche per la siciliana Maria Clara Minagra della Trinacria Palermo che con il tempo di 1:56:19 si è laureata campionessa italiana Master nella categoria SF70.

I risultati della 9,5 km

Nella 9,5 Km Bibi Hamad dell’ASD Palermo H 13.30 a 44 anni ha dimostrato di essere ancora competitivo. Ha vinto in 32:33 davanti a Roberto Di Bella dell’Amatori Palermo (35:11) e Manfredi Belli Dell’Isca dell’ASD Palermo H 13.30 (35:51).

Tra le donne successo dell’ungherese Edit Filo, prima con il tempo di 37:46, davanti ad Adriana Di Salvo della Asd Palermo H. 13.30 (40:00) ed alla spagnola Cristina Garcia Conde, sempre della ASD Palermo H. 13.30 (41:58).