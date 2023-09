Palermo, minorenne ruba auto e fugge: arrestato

Un altro ragazzo ha messo a segno un colpo portando via una microcar

PALERMO – La polizia di Stato ha tratto in arresto due giovani palermitani ed ha scongiurato il furto di due vetture, in un caso tentato ed in un altro appena portato a termine in distinte zone cittadine.

Nel dettaglio, una pattuglia del commissariato di P.S. “Zisa-Borgo Nuovo” stava effettuando giri di perlustrazione in via Bernini quando ha notato la fulminea azione di un giovane che ha forzato la portiera di una Fiat 500 bianca ed ha fatto accesso all’abitacolo del mezzo. Il giovane, notata la presenza delle forze dell’ordine, è fuggito per una centinaia di metri.

Il fuggitivo, un 16enne con precedenti di polizia, è riuscito a trovare riparo in alcune villette e nel contesto di una zona residenziale, fin quando è stato scovato dagli agenti che lo hanno tratto in arresto.

Sempre negli scorsi giorni, ma stavolta in orario diurno, un giovanissimo palermitano era riuscito ad appropriarsi di un modello di microcar parcheggiata su strada in via Sciuti. La comunicazione del furto da parte del proprietario e la conseguente diramazione di modello e targa alle volanti ha giovato alla tempestività delle ricerche.

Il mezzo è stato intercettato in via Imera dove i poliziotti hanno registrato sul mezzo e sull’abitacolo in particolare danneggiamenti non preesistenti e compatibili con le effrazioni di un furto: la serratura danneggiata, il nottolino di accensione manomesso, lo stereo divelto ed i fili elettrici tagliati.

Il giovane, un 23enne palermitano, è stato arrestato ed indagini sono in corso per risalire ad eventuali complici. Il mezzo è stato riconsegnato al proprietario.