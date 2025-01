Palermo-Modena, Dionisi riparte da Brunori e Gomes: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Adesso è l’ora della verità. Dopo giorni turbolenti e alla fine della mini sosta invernale di Serie B, il Palermo torna in campo, al “Renzo Barbera”, per affrontare il Modena di Paolo Mandelli. Sarà la prima per il nuovo direttore sportivo Carlo Osti, che potrà iniziare a trarre indicazioni dalla gara per fare successivamente le sue mosse in sede di calciomercato. Poi ci sarà da capire come reagirà il tifo rosanero, che nei giorni scorsi ha contestato in maniera dura squadra e società.

Contestazione figlia di risultati più che deludenti tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Il Palermo, nelle ultime cinque gare giocate, ha ottenuto soltanto una vittoria (contro il Bari il 26 dicembre scorso) e ben quattro sconfitte. Chiaramente la classifica ne ha risentito, con i rosanero fuori dalla zona playoff (undicesimo posto) con 24 punti in totale finora. Troppo poco per le ambizioni di club e sostenitori di inizio anno.

Il Modena con Mandelli in panchina, subentrato a Bisoli a inizio novembre, non ha mai perso. Nei cinque turni precedenti ha ottenuto due vittorie e tre pareggi e arriva al match odierno al “Barbera” dal nono posto in graduatoria. Sono 25 i punti ottenuti dai Canarini ad oggi. Nel match d’andata (19 ottobre 2024), gli emiliani rimontarono il Palermo (da 0-2 a 2-2) in un solo tempo, portando a casa un punto quasi inaspettato.

Palermo-Modena: le probabili formazioni

Mister Dionisi va sempre più verso l’utilizzo di un 3-5-2. Un nuovo sistema di gioco che andrà valutato anche per le prossime operazioni di mercato. Tra i pali questa volta ci sarà Sirigu (Desplanches è reduce da un infortunio muscolare). In mediana, a destra torna Diakité mentre a sinistra ci sarà Lund; Gomes dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto. Occhio al duo offensivo Brunori-Le Douaron.

Il Modena di Paolo Mandelli scende in campo con il 3-4-2-1. In mezzo al campo spazio all’ex rosanero Simone Santoro. Il Palermo dovrà fare attenzione al tandem offensivo con Mendes centravanti accompagnato, alle sue spalle, da Palumbo e Bozhanaj.

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Diakité, Ranocchia, Gomes, Segre, Lund; Brunori, Le Douaron.

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Dellavalle, Botteghin; Di Pardo, Gerli, Santoro, Cotali; Palumbo, Bozhanaj; Mendes.