Palermo, monopattini e bici in aree pedonali: cambiano le regole

Nuova ordinanza dell'Ufficio mobilità sostenibile

PALERMO – L’ufficio Mobilità sostenibile del Comune di Palermo ha emanato una nuova ordinanza sulla circolazione dei velocipedi nelle vie Maqueda, Vittorio Emanuele e Ruggero Settimo, che dà seguito a un atto di indirizzo dell’assessore Maurizio Carta dopo le interlocuzioni e l’ascolto delle istanze pervenute dai comitati cittadini ricadenti nell’area, dalla Consulta delle Biciclette, dalla I e dalla VIII Circoscrizione, dalla Polizia Municipale, e dopo il monitoraggio dell’andamento dell’efficacia della precedente ordinanza dello scorso dicembre.

In via Maqueda, nel tratto compreso tra via Cavour e piazza Bellini, è istituito il divieto di transito alle biciclette e monopattini, eccetto nella fascia oraria tra 5 e le 10. Tra piazza Bellini e piazza Sant’Antonino, la velocità di biciclette e monopattini non dovrà superare i 6 km/h. In via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra Via Matteo Bonello e piazza Villena e tra la via dei Tintori e la via Roma, il divieto è previsto nei giorni feriali e festivi, eccetto dalle 5 alle 10. Nel tratto compreso tra via di Porto Salvo e via dei Tintori e tra la via Roma e piazza Villena, Il divieto in via Ruggero Settimo è nei giorni festivi e prefestivi, dalle 10 alle 20.

“Questa nuova ordinanza – dice l’assessore Carta – ribadisce la convinta volontà della giunta Lagalla di garantire e agevolare la circolazione della micromobilità nel rispetto dei profili di sicurezza di tutti, a partire dai pedoni, i soggetti più fragili della mobilità. E’ mia intenzione accelerare l’attuazione delle previsioni dello studio di fattibilità per l’operatività del Piano della mobilità dolce del 2015 che prevede 80 nuovi km di ciclovie, soprattutto realizzando tempestivamente le più opportune ciclovie che possano consentire di attraversare il centro storico in sicurezza. L’attuale ordinanza sarà oggetto di monitoraggio. Infine, confermo la volontà di rinnovare la composizione della Consulta delle biciclette”.