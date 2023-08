Palermo-Montecarlo 2023, ancora otto imbarcazioni in corsa

Corsa contro il tempo per concludere la regata entro il tempo massimo di domenica 27 alle ore 12:00

PALERMO – Quinto giorno della Palermo-Montecarlo 2023, la grande regata offshore di fine agosto svela sempre più la sua immagine, e prepara il bilancio della 18ma edizione.

Come sempre, è una Palermo-Montecarlo dai mille volti. Si comincia con i grandi maxi protagonisti, tra tentativi di record e vittorie in tempo reale. Poi è la volta delle barche medie, performanti e preparate per questo tipo di corse d’altomare, con a bordo equipaggi super, in corsa per i podi nelle classifiche in tempo compensato. In mezzo ci sono i Class40, barche oceaniche con un loro circuito mediterraneo, gli equipaggi in gara in coppia (Classifica Per 2). Infine tocca alla flotta delle barche più piccole, con velisti non professionisti che danno vita allo spettacolo della resistenza, non si arrendono e alla fine sono quelli che navigano di più, arrivando a passare anche quattro notti in navigazione.

OTTO IMBARCAZIONI IN CORSA

Restano in gara e in navigazione ancora otto imbarcazioni, in corsa contro il tempo per concludere la regata entro il tempo massimo di domenica 27 alle ore 12:00. Il primo sul traguardo dovrebbe essere Grace, piccolo Oceanis 31 di Fabrizio Ferrera dello Yacht Club Mediterraneo, che potrebbe risultare primo nel gruppo ORC 2. Quindi Imagin’Act Socomec, il Class40 di Marco Guerra, poi Renoir, il Brand Soleil 40, e Loli Fast, Sun Fast 3600 della coppia Davide Paioletti e Guido Trasimeni. In corsa con il tempo anche Moogli, il Dufour 36 di Carolin Petit con equipaggio tutto femminile, è l’unica barca ad aver scelto di lasciare la Corsica a sinistra, senza passare per le Bocche di Bonifacio.

Con le banchine del Port Hercule davanti allo Yacht Club de Monaco sempre più affollate, la Palermo-Montecarlo dalle tante facce si appresta a vivere il giorno conclusivo della Palermo-Montecarlo 2023, domenica 27 agosto: alle 12:00 scadrà il tempo massimo di arrivo e la regata sarà dichiarata conclusa, con le relative classifiche ufficiali. Poi alle 18:00 la cerimonia di premiazione, sulle terrazze dello Yacht Club de Monaco, alla quale sono attesi i presidenti dei circoli organizzatori, autorità e partner.