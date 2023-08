Palermo-Montecarlo 2023, secondo posto a Shockwave 3 Prosecco DOC

Si completa il podio delle barche arrivate in tempo reale ma si comincia anche a ragionare sulle classifiche in tempo compensato

PALERMO – Terzo giorno di regata e mattinata di arrivi importanti a Monaco, sulla linea del traguardo della Palermo-Montecarlo 2023. Si completa il podio delle barche arrivate in tempo reale, ma si comincia anche a ragionare sulle classifiche in tempo compensato, in particolare quella della categoria IRC, la più numerosa, al cui vincitore andrà il Trofeo Angelo Randazzo, dopo che il maxi Black Jack, primo in tempo reale, si è assicurato il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita.

SECONDA PIAZZA A SHOCKWAVE 3 PROSECCO DOC

Seconda per tutta la regata e seconda anche sul traguardo, questo il risultato del 90 piedi Shockwave 3 Prosecco DOC, dell’armatore Claudio Demartis, presente alla Palermo-Montecarlo con doppio guidone: quello del suo club di armamento (YC Monfalcone), e quello gialloblu del Circolo della Vela Sicilia, organizzatore della regata e presente ogni anno con scafi sempre particolarmente competitivi.

L’arrivo sul traguardo di Shockwave 3 Prosecco DOC è stato faticoso: la barca si è trovata nelle ultime miglia con pochissimo vento, il timoniere Roberto Ferrarese e l’equipaggio ha fatto miracoli per farla avanzare in una bava di vento, con un’ultima strambata per essere sulla layline di taglio del traguardo, posto tra una boa gialla davanti al Port Hercule di Monaco e un’asta con bandiera sul molo di sopraflutto.

Shockwave 3 Prosecco DOC ha chiuso la sua regata con il tempo complessivo di 71 ore, 46 minuti e 3 secondi, per completare le circa 500 miglia del percorso.

DUELLO PER COMPLETARE IL PODIO

Sono passate circa due ore per veder comparire all’orizzonte del Principato altre due barche, rimaste molto vicine per gran parte della regata: il VO70 I Love Poland dello skipper Gregor Baranovski, e il Coockson 50 Kuka 3 di Franco Niggeler con un equipaggio importante guidato dai due olimpici Mitch Booth e Pietro D’Alì. I due scafi hanno dato vita quasi a un match race, con diverse strambate per indovinare il percorso più breve per arrivare sulla linea, aiutati da un vento sui 6-7 nodi.

Alla fine l’ha spuntata il più piccolo e leggero 50 piedi, barca pensata e attrezzata per queste regate offshore che offrono le condizioni più disparate: Kuka 3 chiude al terzo posto in reale la Palermo-Montecarlo 2023, con arrivo poco prima delle 15 e col tempo di 74 ore, 8 minuti e 22 secondi. Appena 8 minuti dopo arriva I Love Poland, scafo pesante da regata intorno al mondo, col tempo di 74 ore, 16 minuti e 36 secondi. Grande regata per Kuka 3, che è stato a lungo indicato dal tracking come leader della classifica IRC.