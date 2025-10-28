 Palermo-Monza, Joronen: "Siamo incazzati per il risultato"
Palermo-Monza, Joronen: “Siamo incazzati per il risultato”

Il portiere: "Dobbiamo rimanere squadra anche in questi momenti"
CALCIO - SERIE B
“Dobbiamo essere mentalmente disciplinati in questi momenti. Siamo incazzati per il risultato, non è sufficiente per questa squadra e questa tifoseria. Dobbiamo migliorare già da domani in allenamento. Dobbiamo provare a cambiare questa situazione”. Jesse Joronen, portiere del Palermo, commenta così la brutta batosta dei rosanero al “Barbera” contro il Monza.

“Adesso dobbiamo lavorare e rimanere mentalmente disciplinati – ha ripetuto l’estremo difensore in sala stampa dopo il 3-0 rimediato dai brianzoli -. Sabato sarà una partita importantissima per tanti motivi. Ci sarà anche la festa della società. Questa squadra è piena di leader e giocatori fortissimi. Non è una questione individuale, cerchiamo sempre di mettere il nostro per la squadra e dobbiamo rimanere squadra anche in questi momenti difficili”.

