Palermo-Monza: i rosanero in cerca di riscatto al “Renzo Barbera” – LIVE

Palermo-Monza va in scena allo stadio “Renzo Barbera”. Il match è valido per la 10ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026.
Palermo-Monza: la partita
Articolo in aggiornamento
Ore 20.15 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 20.30
Ore 19.50 – Le squadre entrano in campo per il riscaldamento
Palermo-Monza: il tabellino
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 6 Gomes, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 5 Palumbo, 9 Brunori, 13 Bani, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
MONZA: 20 Thiam, 3 Lucchesi, 4 Izzo, 7 Azzi, 13 Ravanelli, 14 Obiang, 17 Keita, 19 Birindelli, 26 Ciurria, 32 Pessina (C), 47 Mota. A disposizione: 1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 9 Maric, 10 Caprari, 15 Delli Carri, 16 Sardo, 18 Zeroli, 23 Galazzi, 24 Bakoune, 27 Capolupo, 28 Colpani, 44 Carboni. Allenatore: Bianco.
ARBITRO: Juan Luca Sacchi (Macerata). Primo assistente: Vito Mastrodonato (Molfetta). Secondo assistente: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1). Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina). VAR: Aleandro Di Paolo (Avezzano). AVAR: Marco Monaldi (Macerata).
MARCATORI:
NOTE: