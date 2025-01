Lacrime per il dottor Giovanni Pavone: “Per sempre l’angelo dei nostri bimbi”

L'ultimo saluto nella chiesa San Francesco di Paola

PALERMO – “Buon viaggio dottore grazie per tutto quello che ha fatto per nostro figlio e per tutti noi”. E’ soltanto uno dei messaggi per Giovanni Pavone, medico della Nefrologia pediatrica dell’ospedale Di Cristina che si è spento a 59 anni dopo avere lottato contro una malattia.

Era “l’angelo dei bambini”, così lo deifniscono i tanti genitori che nei trent’anni di lavoro che hanno contraddistinto Pavone per la sua grande dedizione, sono rimasti profondamente colpiti dalla sua scomparsa. Lo ringraziano, ricordano il suoi modi affabili, la speranza donata dalle sue cure. Anche a distanza di anni, mamme e papà di tutta la Sicilia, dicono che non lo dimenticheranno mai.

“L’angelo più allegro del paradiso”

“Il primo dottore che si è occupato di mio figlio – si legge sui social, dove i messaggi di cordoglio sono decine -. Mi sono fidata di lei dal primo momento che mio figlio è entrato in quel reparto. Sono passati sei anni e dieci mesi da quando ci siamo conosciuti. Caro dottore adesso è un angelo, l’angelo più protettivo e allegro in paradiso. Vegli sempre sui suoi bambini che tanto seguiva e amava, arrivederci dottore voli più in alto che può e grazie di tutto”.

E ancora: “Sarà per sempre uno dei medici che ho stimato di più. Un uomo per bene, un dottore umile, sempre disponibile, discreto, attento. Ho pregato ogni giorno, ma sono certa che a tutti i suoi cari resterà la gioia di sapere che esistono ancora persone così”.

“Come lei ce ne sono pochi”

Un’altra mamma vuole ringraziare Pavone: “Il nostro dottore non c’è più, vogliamo ricordarla così sempre sorridente, mai scontroso, di quei medici che ce ne sono pochi. Quanti bambini ha curato e quante famiglie confortato. Quanto si è messo a nostra disposizione, sapendo che eravamo di Siracusa ci ha dato il suo numero di telefono per chiamarla in qualsiasi momento di difficoltà”.

“L’ospedale dei Bambini di Palermo – prosegue il messaggio – ha subito una gran perdita con la sua dipartita, un medico che nonostante il suo orario di lavoro fosse finito non andava via se non completava i controlli. Grazie per tutto quello che ha fatto per nostro figlio, grazie per la disponibilità e per la sua umanità. Ci lascia con immenso dispiacere”.

La sua vita dedicata ai bambini

Una vita dedicata ai suoi piccoli pazienti del Di Cristina, testimoniata dalle foto che lo ritraggono sorridente, con i bimbi in cura nel suo reparto. “Non dimenticheremo mai il giorno delle dimissioni, caro dottore. Il nostro bimbo l’ha abbracciata più forte che poteva, finalmente potevamo tornare a casa. Ma lei ha sempre avuto uno spazio speciale nel nostro cuore, perché lei era un medico raro, che metteva l’anima nel suo lavoro”.

E aggiunge: “Ancora grazie per tutto quello che ha fatto, non solo per noi, ma per tutti i bambini che a lei si sono affidati”. E oggi sarà il giorno dell’ultimo saluto. I funerali saranno celebrati alle 11 nella chiesa San Francesco di Paola a Palermo.