Palermo, movida selvaggia in centro storico: scattano multe e sequestri

Sigilli a un gazebo di un locale di via Spinuzza e a un pub di via Valenti

PALERMO – Gli agenti della polizia municipale, nel corso dei consueti controlli nei luoghi della movida, sono intervenuti nelle vie Spinuzza e Valenti, dove hanno sequestrato un gazebo abusivo e un pub, elevato quasi 13 mila euro di verbali e fermato un minore di 16 anni alla guida di una Fiat Panda. Nel primo locale in via Spinuzza, nel corso dei controlli ispettivi, i caschi bianchi hanno sequestrato un gazebo collocato davanti all’attività, realizzato senza il preventivo rilascio del permesso per costruire, il prescritto certificato di collaudo statico, il certificato di idoneità statica, l’autorizzazione antisismica e quella della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana. La struttura occupava illecitamente una vasta porzione di suolo pubblico, tra sede stradale e marciapiede, causando gravi problemi per la sicurezza pubblica ed era incompatibile con il carattere storico e artistico della via Spinuzza, sottoposta a vincolo monumentale. L’intervento da parte degli operatori, peraltro, è stato eseguito dopo una precedente diffida “a non occupare abusivamente il suolo pubblico”, emessa a gennaio scorso dal Comune di Palermo – Area SUAP U.O. Sanzioni e Revoche e notificata con Pec all’Amministratore. Al titolare sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 1.773 euro.

Nel secondo locale, sito tra le vie Spinuzza e Valenti, gli agenti della Municipale hanno sequestrato l’attività perché era totalmente priva dei requisiti e titoli previsti dalle normative amministrative e fiscali, e perché invadeva arbitrariamente una porzione di area pubblica al fine di trarne profitto. Al titolare sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 10.473 euro. Il titolare del locale è stato denunciato. Nel corso dei controlli movida in zona Spinuzza, gli agenti hanno inoltre fermato una “Fiat Panda” perché il conducente era un minore di 16 anni, contestando il sequestro amministrativo del veicolo, la guida senza patente, con verbale di 5.100 euro, l’incauto affidamento del genitore proprietario del veicolo con verbale di 397 euro e la prescritta revisione scaduta, con verbale di 173 euro.