Palermo, nemmeno la bara riesce a passare: lo sfogo social del parroco

Il post di padre Massimiliano Turturici

PALERMO – Lo sfogo sui social del parroco della chiesa di San Giuseppe Capasso a due passi dall’Ospedale dei Bambini a Palermo. “Questo è quello che siamo costretti a vivere ogni giorno con un parcheggio pronto da 3 anni e sempre chiuso, nonostante di continuo mi rispondono che sta aprendo – dice il parroco Massimiliano Turturici facendo vedere in un video (qui mostriamo un frame) come le auto parcheggiate ovunque che bloccano il passaggio di una bara per un funerale – Macchine posteggiate ovunque”.

E’ la vicenda del parcheggio Cadorna a Palermo realizzato nei pressi dell’ospedale Di Cristina. I lavori del parcheggio multipiano che può ospitare centinaia di vetture sono stati ultimati a febbraio dello scorso anno e ancora non è stato aperto. “L’ultima volta dall’amministrazione comunale mi è stato detto che era tutto pronto e poteva essere aperto il 18 gennaio. Siamo a metà marzo e ancora non si ha una data certa – aggiunge il prete – Non se ne può più, quel parcheggio per la vivibilità attorno all’ospedale è fondamentale. Possibile che non si comprenda”.

Dalle parole del consigliere comunale Salvo Imperiale sembra che l’apertura possa essere in dirittura d’arrivo. “Dopo aver ascoltato Automobile Club Servizi , società concessionaria del parcheggio, mi è stato comunicato che si sta effettuando il collaudo degli ascensori da destinare alle auto ed entro dieci giorni l’impianto aprirà al pubblico”.