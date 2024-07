Palermo, Pierozzi: “Tifoseria e storia fondamentali per la mia scelta”

Il terzino: "Il 'Barbera' pieno sarà difficile da superare per le squadre che verranno"

“Sono emozioni bellissime, ho voluto fortemente questa società. È stata una trattativa lunga, ma il mio desiderio era quello di venire qui e quindi sono contentissimo”. Niccolò Pierozzi, nuovo terzino del Palermo, si presenta ai microfoni ufficiali del club rosanero da Manchester, sede del ritiro inglese dei siciliani.

“Io penso che la piazza, la tifoseria e la storia della squadra siano stati fondamentali per la mia scelta – prosegue il difensore -. Io volevo venire qui, ho fatto di tutto e quindi non vedo l’ora di iniziare. La società che c’è dietro, il gruppo, è una garanzia di qualità e di professione. Non è stato assolutamente difficile scegliere, anzi”.

Pierozzi, poi, ha commentato anche i suoi nuovi compagni di squadra: “Tanti li conoscevo già avendoci giocato contro. Sapevo e so della loro qualità. Lo staff è uno staff importante, con il mister ci siamo già confrontati quindi c’è tutto per fare bene. La competizione è uno stimolo importantissimo, la squadra deve avere in ogni ruolo più giocatori pronti a dare tutto. Il livello si alza in questo modo. Se vogliamo arrivare a qualcosa di importate la strada è questa”.

Chi è Niccolò Pierozzi

Il terzino classe 2001, nel corso dell’intervista, ha parlato anche del suo ruolo in campo: “Io gioco ovunque dove il mister mi chiede. Ho fatto tutte e due le fasce, sono destro ma sono anche disposto a tutto. Mio fratello mi ha parlato benissimo di questa città e della tifoseria, arrivo con un bel biglietto da visita (Edoardo Pierozzi ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2022/2023 totalizzando con il Palermo soltanto 2 presenze in Serie B, ndr)”.

“Indossare la maglia rosanero è un orgoglio immenso e anche una grande responsabilità. Dietro c’è una tifoseria importante e una città intera che vive di questi colori. Quindi la sentiamo, la dobbiamo sentire e dobbiamo onorarla. Il ‘Barbera’ pieno è uno scoglio da superare molto grosso per tutte le squadre che vengono, per noi invece è una grande mano e dobbiamo sfruttarlo al meglio”, ha concluso l’ex Fiorentina.