Palermo, nomine e parroci: le disposizioni dell’arcivescovo

L'elenco completo delle disposizioni rese note dalla Cancelleria

PALERMO – L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, per meglio rispondere alle esigenze della Chiesa palermitana, ha effettuato delle nomine e delle disposizioni che sono state rese note dalla Cancelleria, come si legge in una nota.

Le nomine:

Il reverendo don Giovanni Basile, parroco della parrocchia S. Francesco di Sales in Palermo.

Il reverendo don Antonino Bruno, parroco della parrocchia Maria SS. Immacolata (Anime Sante) in Bagheria.

Il reverendo don Fabrizio Subba, parroco della parrocchia S. Antonio di Padova in Palermo – Arenella, mantenendo l’incarico di cappellano del Policlinico.

Il reverendo don Matteo Ingrassia, parroco della parrocchia S. Giuseppe in Palermo – Passo di Rigano.

Il reverendo don Francesco Calvaruso, parroco della parrocchia Ss. Ciro e Giorgio M. in Marineo.

Il reverendo don Massimiliano Purpura, parroco della parrocchia SS. Trinità La Magione in Palermo.

Il reverendo don Calogero D’Ugo, parroco delle parrocchie S. Francesco di Paola in Cefalà Diana e Maria SS. Immacolata in Godrano.

Il reverendo don Filippo Custode, parroco della parrocchia SS. Crocifisso in Belmonte Mezzagno, mantenendo l’incarico di vicario episcopale del VI vicariato.

Il reverendo don Salvatore Teresi, parroco della parrocchia S. Sepolcro in Bagheria.

Il reverendo don Alessandro Imburgia, parroco della parrocchia S. Basilio Magno in Palermo.

Il reverendo don Luciano Fricano, parroco della parrocchia Maria SS. Assunta – Cattedrale, mantenendo l’incarico di presidente dell’Istituto diocesano sostentamento clero.

Il reverendo don Filippo Sarullo, parroco della parrocchia S. Espedito in Palermo.

Il reverendo don Marco Visconti, parroco della parrocchia S. Oliva V. M. in Palermo.

Il reverendo don Giovanni Bondì, parroco della parrocchia Maria SS. del Rosario in Regalgioffoli, mantenendo le parrocchie Ss. Pietro e Paolo Apostoli in Roccapalumba e S. Giuseppe in Campofelice di Fitalia.

Il reverendo don Giuseppe Calafiore, parroco della parrocchia SS. Crocifisso in Palermo – Ciaculli.

Il reverendo don Andrea Iacolina, parroco della parrocchia S. Giacomo dei Militari in Palermo.

Il reverendo don Salvatore Lazzara, parroco della parrocchia Maria SS. Immacolata in Palermo – Montegrappa.

Il reverendo don Sergio Ciresi, parroco della parrocchia S. Gaetano – Maria SS. del Divino Amore e S. Giuseppe Artigiano in Palermo – Brancaccio, mantenendo l’incarico di direttore della Caritas.

Il reverendo don Leonardo Caputo, parroco della parrocchia S. Gabriele Arcangelo in Palermo.

Il reverendo don Massimo Caravello, parroco della parrocchia S. Margherita V. M. in Palermo.