“Palermo non si ferma”, l’iniziativa in ricordo di Paolo Taormina

Appuntamento in piazza Olivella

PALERMO – Non si fermano a Palermo le iniziative per ricordare l’omicidio di Paolo Taormina. A mobilitarsi sono l’associazione ‘Il rifugio della libertà’ in collaborazione con Sposta la Linea, Ncc, 90100 Lab, Rotaract Club Palermo Libertà, C.E.L.M. e altre associazioni del territorio che si ritroveranno venerdì 17 ottobre in piazza Olivella, alle 18, per riappropriarsi simbolicamente delle zone della movida.

“Abbiamo deciso di vederci venerdì perché non vogliamo che dopo i primi giorni di mobilitazione cada nuovamente il silenzio sull’emergenza sicurezza e legalità nelle zone della città frequentate da noi giovani- afferma Valerio Riccobono, promotore dell’iniziativa – e abbiamo scelto il luogo dell’omicidio di Paolo perché è da lì che vogliamo ripartire insieme alle associazioni giovani da tempo impegnate nella nostra città come dai tanti gestori onesti dei locali che, oltre a subire la concorrenza sleale di chi esercita abusivamente, sono spesso vittime delle violenza dei delinquenti con conseguenze tragiche come per l’assassinio di Paolo”.

“Con il nostro sit-in, dopo che nei giorni scorsi si è giustamente sollecitata una maggiore presenza dello Stato, vogliamo stringere un patto civico tra la nostra generazione, cresciuta all’insegna della legalità, e gli operatori del settore dell’intrattenimento perché in un momento così difficile ciascuno deve fare la propria parte” ha concluso Riccobono.

Tra gli aderenti anche personaggi attivi sui social tra i quali Eros Luxor, noto tiktoker seguito dal pubblico giovanile: “Voglio esserci per mandare il giusto messaggio ai ragazzi che mi seguono: Stop armi e violenza”.