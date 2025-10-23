Palermo, nuova rissa dove è stato ucciso Taormina: agente spinto a terra

La ricostruzione dei fatti

PALERMO – Una nuova rissa è scoppiata in via Spinuzza, la stessa zona dove ha perso la vita Paolo Taormina, il giovane barman di 20 anni ucciso da Gaetano Maranzano, 28 anni, con un colpo di pistola alla testa. Uno degli agenti della polizia municipale mentre cercava di sedarla è stato scaraventato a terra.

Palermo, nuova rissa dove è stato ucciso Taormina

La rissa è divampata nel corso dei controlli nella movida. All’arrivo degli agenti della polizia municipale alcuni dei partecipanti alla violenta colluttazione, una ventina di giovani, tutti stranieri, si sono dati alla fuga e uno, nel tentativo concitato di sottrarsi al controllo, si è scaraventato con violenza addosso a uno degli agenti, che è rovinato al suolo, fortunatamente senza riportare lesioni.

Grazie all’intervento di pattuglie dei carabinieri e della polizia, due giovani sono stati bloccati e successivamente identificati: sono due ragazzi marocchini, di 22 e 27 anni, con precedenti specifici, che sono stati denunciati in stato di libertà per rissa.