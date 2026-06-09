Nella notte incendiato il portone del ristorante dopo l'intimidazione del 7 maggio

PALERMO – Una fiammata cinque minuti prima delle due della scorsa notte, martedì 9 giugno. I picciotti alzano il tiro con un attentato del racket. Sono tornati nel ristorante-pizzeria “Ulisse” in piazza Rossi a Tommaso Natale e hanno appiccato le fiamme davanti all’ingresso del locale dove il 7 maggio scorso avevano piazzato una bottiglia di liquido infiammabile.

Due fattori hanno evitato il peggio

Due fattori hanno evitato il peggio. Primo: il portone della pizzeria è in ferro, materiale che ha creato una barriera evitando che l’incendio si propagasse all’interno.

Secondo: i proprietari abitano sopra e di fronte il locale. Si sono accorti subito delle fiamme e sono riusciti a spegnerle. Le indagini sono in corso, ma la matrice è dolosa sembra fuori discussione

Il titolare: “Sono distrutto”

“Sono distrutto, amareggiato, sconfortato. Non si può andare avanti così”, sono le prime e uniche parole che in un momento di angoscia pronuncia il titolare, Santo Girgenti. Il 7 maggio scorso la pizzeria è stata una delle tre attività finite nel mirino dei picciotti che stanno seminando paura.

I precedenti attentati degli uomini del pizzo

Bottiglie contenenti liquido infiammabile sono state trovate anche davanti alla pizzeria Sunset di Sferracavallo e vicino al bar pasticceria Sweet Life, che si trova di fronte alla chiesa della borgata marinara. Il 14 maggio analoghi raid ai danni dei lidi di Isola delle Femmine e Capaci.

Tutto è iniziato a novembre scorso con le bottiglie e la richiesta di pizzo davanti ai locali di Sferracavallo. Poi sono arrivate le sventagliate di kalashnikov. Il quadro ora è cambiato. I picciotti del racket sono passati dalle parole ai fatti.

Il 27 maggio scorso sono state bruciate le macchine parcheggiate davanti alla nuova sede di Sicily by car a Villagrazia di Carini, il 6 giugno fa qualcuno ha appiccato il fuoco in un distributore di benzina Capaci, ora la storia si ripete al ristorante Ulisse. Il primo intervento nella notte stato dei poliziotti che condivideranno le informazioni con i carabinieri del Nucleo investigativo.