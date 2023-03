Palermo, nuovo colpo della banda spacca vetrine in un panificio

I ladri hanno divelto la vetrata d'ingresso e razziato quanto c'era dentro

PALERMO – Nuovo colpo della banda spacca vetrine a Palermo. Un furto è stato messo a segno la scorsa notte in un panificio in via Ernesto Tricomi, di fronte all’ospedale Civico. I ladri hanno divelto la vetrata d’ingresso e razziato quanto c’era dentro. Il bottino è da quantificare.

Ad accorgersi del furto è stato il titolare del panificio che ha chiamato gli agenti della polizia di Stato che hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza. In zona ci sono diversi esercizi commerciali che hanno avuto danneggiate le vetrine.

Ieri era toccato a un bar della zona di via Santissima Mediatrice, a Villa Tasca, essere presa di mira da ladri che hanno utilizzato la stessa tecnica