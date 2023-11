Palermo, nuovo furto all’Oncologia del Policlinico: cosa è stato rubato

Ancora un altro colpo

LADRI IN AZIONE

PALERMO – Nuovo furto nel reparto di Oncologia dell’ospedale Policlinico di Palermo. I ladri la scorsa notte hanno portato via un carrello e due sedie. Qualcuno, come ormai capita spesso nell’ospedale, è entrato tra le corsie del nosocomio e ha rubato oggetti senza che nessuno se ne accorgesse. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire al ladro che ha colpito ancora una volta indisturbato.