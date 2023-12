Palermo, ok all’avanzo: soldi per strade, potature e case popolari

Il consiglio comunale approva le variazioni

PALERMO – Il voto è arrivato intorno alle tre del mattino, quando il consiglio comunale di Palermo ha approvato le ultime tre variazioni di bilancio e con esse la destinazione dell’avanzo. Un tesoretto meno cospicuo del previsto, a causa di alcune spese legali, ma comunque cospicuo visto che ammonta a 19 milioni di euro. Un via libera giunto al termine di un estenuante braccio di ferro tra maggioranza e opposizioni, con il sindaco Roberto Lagalla che non è intervenuto in Aula ma è stato comunque presente nel tentativo di agevolare il percorso.

Niente piscina, sì alle bilance per la Tari

Rimandato il sorteggio del nuovo collegio dei revisori e bocciato il prelievo della mozione sull’autonomia differenziata, il consiglio si è concentrato sulle variazioni e soprattutto sul piatto più succulento, ossia l’avanzo libero. La “lista della spesa” presentata da Lagalla è stata in parte ritoccata. Saltano i 3,5 milioni per la piscina comunale provvisoria al Pallone, visto che in realtà ne sarebbero serviti più del doppio, e i 400 mila euro per i nuovi mezzi Amap da dedicare alla pulizia delle caditoie. Meno soldi anche per le potature ai privati, visto che il capitolo scende da un milione ad appena 300 mila euro. Su proposta delle opposizioni spuntano invece quasi 1,6 milioni per la manutenzione di strade e marciapiedi, mentre 100 mila euro saranno usati per acquistare per le bilance nei Centri di raccolta che consentiranno di pesare il materiale riciclato per avere lo sconto sulla Tari. I soldi sull’edilizia pubblica saranno destinati invece tutti alle case popolari.

Sì alla fognatura in via Tiro a Segno

Subiscono una sforbiciata gli accordi quadro: quelli sull’edilizia pubblica, sulla scuola e sul centro storico passano da un milione e mezzo a un milione a testa, confermati gli 800 mila euro per i pali della luce ad Amg e i 300 mila euro per la manutenzione di vasche e fontane. Un milione di euro per gli impianti di condizionamento di Gam, archivio storico, Palazzo Ziino, Palazzo Tarallo e sede della Polizia municipale; 380 mila euro per il completamento della pista da skateboard a Borgo Ulivia. Altri 3,2 milioni andranno alla fognatura di via Messina Marine, 200 mila per quella di via Tiro a Segno a due passi dalla missione di Biagio Conte, 100 mila euro per la Protezione civile, 300 mila per nuovi mezzi da dedicare al verde, 650 mila per quelli dell’autoparco comunale.

Nuova vita per monte Pellegrino

In vista del 400esimo festino di santa Rosalia il Comune stanzia 900 mila euro per vari interventi su monte Pellegrino, tra cui la condotta idrica; 700 mila euro (200 mila in meno) per l’acquisto di barriere e jersey, mentre 800 mila (100 mila in meno del previsto) verranno usati per i dissuasori a scomparsa del centro storico. Due milioni e mezzo saranno usati per la transazione con Amat, 870 mila per rifare l’impianto elettrico del campo da baseball, 500 mila per nuovi mezzi Amg e altrettanti per Reset. Infine 350 mila euro andranno ai servizi tecnici per il nuovo Piano regolatore. Approvati anche alcuni ordini del giorno. Impegnano il sindaco a realizzare, con prelievo dal fondo di riserva, la nuova strada che collegherà via Bordonaro al futuro parcheggio di Vergine Maria e l’ascensore al Centro anziani della Quarta circoscrizione.