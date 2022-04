Palermo, ok alle progressioni di carriera per gli operatori del Civico

Firmato l'accordo tra azienda ospedaliera e sindacati

PALERMO – “Dopo dieci anni è stato finalmente chiuso un accordo storico. Per gli operatori dell’Arnas Civico, dei vari ruoli, verranno disciplinate e attribuite di conseguenza le nuove posizioni organizzative, i nuovi coordinamenti e i nuovi incarichi professionali”. Lo annunciano le segreterie di Fp Cgil, Uil Fpl, Nursing Up e Fials-Confals Nursing che hanno partecipato all’incontro.

“Esprimiamo massima soddisfazione e apprezziamo l’impegno della stessa Azienda – affermano rispettivamente Fortunato Corrao, Giuseppe Pizzo insieme al coordinatore rsu Pippo Piastra, Giuseppe La Barbera e Mario Di Salvo -. E’ giusto valorizzare questi lavoratori, da sempre in prima linea per l’emergenza Covid, e dare certezza alle loro famiglie. Abbiamo ottenuto l’attivazione di una nuova procedura per le progressioni orizzontali per garantire chi è rimasto escluso nel biennio precedente da questa misura, l’immissione in servizio dei beneficiari della progressione verticale e anche le altre procedure già concordate. Infine l’assegnazione di “superpremi” secondo l’articolo 82 e con regolamento aziendale”.