 Palermo, voli deviati da Catania per l'eruzione dell'Etna
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Palermo, oltre 20 voli deviati da Catania: nessun disagio per i passeggeri

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Subito dopo l'arrivo nel capoluogo siciliano il trasferimento nella città etnea con dei pullman
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PALERMO – Da stamattina, a causa dell’eruzione dell’Etna, l’aeroporto di Palermo ha fronteggiato al meglio, nonostante il sostenuto traffico commerciali di oggi, con 114 voli in arrivo e 112 in partenza, l’arrivo di 23 voli aggiuntivi (situazione aggiornata alle 17.30) deviati da Catania per emergenza vulcano.

“In questo momento, consapevoli che potrebbero esserci dei disagi, stiamo lavorando a un maggior ritmo per assicurare la migliore esperienza di viaggio ai passeggeri che transitano dal nostro scalo e per assistere e proteggere ogni passeggero dei voli ex Catania, che a bordo dei bus disposti dalle compagnie aeree saranno trasferiti all’aeroporto Fontanarossa”, si legge in una nota diffusa dalla Gesap, la società che gestisce lo scalo di Palermo.

“Un lavoro in team grazie alle donne e agli uomini di Gesap e delle società che erogano i servizi a terra, insieme ad Enac, Enav – Torre di controllo, enti di Stato, dell’intera comunità aeroportuale e delle compagnie aeree. Un lavoro silenzioso, ma efficace, che spesso non si vede, ma che dietro le quinte, con grande senso del dovere, viene svolto con parsimonia e professionalità dalle tante persone che compongono la squadra dell’aeroporto di Palermo”.

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