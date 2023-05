Palermo, omicidio a Boccadifalco: fermato il padrone di casa

In un appunto diceva di essere andato a sistemare la questione degli affitti non pagati

PALERMO – È stato fermato dai carabinieri il proprietario di casa di Aleadro Guadagna, il trentaduenne ucciso stamane a Palermo.

Si tratta di un anziano di 77 anni. Avrebbe fatto fuoco contro il suo inquilino con il quale i rapporti erano tesi da tempo per il mancato pagamento degli affitti. La vittima aveva accumulato debiti per qualche migliaio di euro. Nella sua auto è stato trovato un fucile. Potrebbe essere, dunque, questa l’arma con cui ha fatto fuoco e non una pistola come inizialmente ipotizzato.

Stamani il proprietario di casa ha impugnato l’arma, ha atteso che Guadagna scendesse dalla sua abitazione in via Mulino, a Boccadifalco, e ha fatto fuoco.

I carabinieri sono andati a casa dell’anziano, ma non l’hanno trovato. I familiari hanno raccontato che era uscito presto e aveva lasciato un appunto scritto, nel quale spiegava che stava andando a incontrare l’inquilino per sistemare la questione degli affitti non pagati. Nessuno dei parenti immaginava che potesse finire così. Poco dopo l’omicidio l’anziano è stato rintracciato in auto nella zona di Borgo Nuovo.

I carabinieri l’hanno condotto in caserma per l’interrogatorio. Contemporaneamente i militari della compagnia di San Lorenzo eseguiranno lo stub per trovare eventuali tracce di polvere da sparo sulle mani dell’uomo.