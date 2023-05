Omicidio a Palermo, ucciso un uomo: caccia all’assassino

Il delitto nel rione Boccadifalco. Lite per gli affitti non pagati

PALERMO – Omicidio a Palermo. Aleandro Guadagna, 32 anni, è stato ucciso stamani a colpi di pistola. Il delitto è avvenuto per strada in via Mulino, a Boccadifalco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Palermo. Non è stato un omicidio di mafia, ma l’epilogo di una lite per questioni economiche. I militari sono sulle tracce del colpevole. Guadagna aveva dei precedenti penali per rapina.

Negli ultimi tempi c’erano state parecchie discussioni per degli affitti non pagati. L’assassino ha atteso che Guadagna scendesse da casa e uscisse dal portoncino e ha sparato. I familiari della vittima hanno chiamato subito il 118, quando i sanitari sono giunti a Boccadifalco altro non hanno potuto fare che constatare il decesso.

I carabinieri, guidati dal colonnello Salvatore Di Gesare, sono andati a casa dell’uomo che avrebbe fatto fuoco. Non c’era. C’era però un appunto in cui avrebbe scritto ai familiari che stava andando a risolvere la faccenda con l’inquilino. Nessuno, però, poteva immaginare il tragico epilogo nel sangue.