Palermo, omicidio-suicidio in via Notarbartolo. Morti marito e moglie

L'allarme dato dalla figlia

PALERMO – La dinamica non lascerebbe spazio a dubbi. È stato un omicidio-suicidio. Così emerge dai primi accertamenti all’interno dell’appartamento al civico 49 di via Notarbartolo a Palermo.

La scena dentro l’appartamento

In casa c’erano i cadaveri riversi per terra di Pietro Delia, 65 anni, e Laura Lupo, 62 anni. Lui era un commercialista, lei agente della Polizia municipale. La donna impugnava ancora l’arma. Sarebbe essere stata lei, dunque, a uccidere il marito e poi a puntare l’arma contro se stessa.

È stata la figlia della coppia a lanciare l’allarme. Non riusciva a rientrare in casa e i genitori non rispondevano. Ha chiamato i vigili del fuoco che hanno forzato la porta e scoperto i cadaveri. Le indagini sono affidate ai carabinieri. È ancora presto per le conclusioni, ma si rafforza ogni istante di più l’ipotesi che la relazione fosse logorata dal tarlo della gelosia.