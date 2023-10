Il Palermo festeggia 123 anni con l’Open Day Rosanero: visite gratis al “Barbera”

Dal museo agli spogliatoi aperti l'1 novembre

PALERMO – È l’1 novembre 1900: nasce l’Anglo-Palermitan Athletic and FootBall Club. La squadra di calcio del capoluogo siciliano, infatti, è una delle più antiche in Italia. L’1 novembre 2023 il Palermo compierà 123 anni. E la società rosanero ha deciso di celebrare l’anniversario di nascita del club in modo particolare.

Il prossimo mercoledì 1 novembre, infatti, lo stadio “Renzo Barbera” apre le porte ai tifosi per uno speciale Open Day Rosanero. Sono previste visite gratuite al Palermo Museum e alle aree normalmente chiuse al pubblico: spogliatoi, area interviste, tunnel, sala stampa, panchine a bordo campo e tanto altro. Un viaggio dentro il mondo rosanero per scoprire da vicino cosa succede dietro le quinte, oltre a ciò che si vede normalmente sul campo.

Da venerdì 27 ottobre, a partire dalle ore 11.00, sarà possibile prenotare la visita in un’apposita sezione sul sito del Palermo (www.palermofc.com). La partecipazione è gratuita e aperta a tutti fino a esaurimento posti disponibili, per garantire una corretta gestione dei flussi di visitatori.

AGGIORNAMENTO DEL 27/10/2023 ore 11.50: Il club rosanero fa sapere che quasi 400 posti disponibili sono esauriti in 58 secondi. Così, dunque, è stata raggiunta la capienza massima possibile per garantire le misure di sicurezza previste dalla legge.