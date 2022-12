Palermo, operaio Reset investe un agente della polizia municipale

Tensione in via Nicoletti. L'uomo è stato denunciato

PALERMO – Ha tentato di investire un agente della polizia municipale di Palermo che lo voleva identificare visto che era stato sorpreso a gettare rifiuti in via Nicoletti. Nuovi guai per un dipendente della Reset che era stato bloccato insieme al figlio mentre svuotava una moto ape piena di materiale di risulta. L’operaio non voleva dare le sue generalità all’agente di polizia municipale. Ha inveito contro la pattuglia. Ha inizialmente mostrato il braccialetto elettronico per cercare di intimorire il vigile urbano. L’operaio ha un provvedimento di daspo per avere aggredito alcune persone. Li ha minacciati. “So dove lavori. Ti vengo a cercare al comando in via La Malfa”. Tensione altissima.

Mentre urlava il dipendente continuava a svuotare la moto ape riempiendo i contenitori di spazzatura. Per cercare di non essere identificato, mentre il figlio è andato via con la moto ape, ha ingranato la marcia dell’auto e ha investito il poliziotto. Sono arrivati altri agenti della polizia municipale in soccorso. L’uomo è stato bloccato anche con l’intervento degli agenti di polizia. L’operaio è stato denunciato. Nella zona ci sono diverse telecamere e sono in corso indagini per accertare cosa è successo.