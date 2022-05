Palermo, Orlando: “Hera Hora top. Cessione? Mirri garanzia”

"Finalmente tutti hanno capito che quando qualche anno fa scelsi Hera Hora fu per amore del Palermo e del calcio"

PALERMO – “Il prossimo dodici giugno qui ci saranno di mezzo il Padova e la Serie B, ma soprattutto la conferma dello straordinario lavoro portato avanti da squadra e società. Finalmente tutti hanno capito che quando qualche anno fa scelsi Hera Hora fu per amore del Palermo e del calcio”. Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, intervistato da Sport19, commentando l’accesso in finale dei playoff di Serie C della formazione rosanero. “Il progetto presentato da Hera Hora è sempre stato il più serio, dal punto di vista finanziario e progettuale, e adesso il fatto che si ceda la proprietà ad un gruppo importante dall’estero è la conferma di come loro amino questa città, perché vogliono che il Palermo non si fermi in Serie B ma vada anche avanti. Mirri dovrà essere la garanzia di questo progetto, restando all’interno della società, è quello che tutti noi chiediamo perché dà il senso della dimensione palermitana di questa esperienza. Vorrei poter dire missione compiuta, mai completata perché la Serie A bisogna ancora raggiungerla. Mi hanno insegnato che il cambiamento non si attua subito, richiede tempo – ha concluso Orlando -. Chi annuncia il cambiamento con un tweet o con uno slogan è un imbroglione”.