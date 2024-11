Palermo, otto nuove pensiline contro stalking e violenza sulle donne 

Una per ogni circoscrizione del capoluogo

PALERMO – Otto nuove pensiline di fermata dipinte di rosso, una per ciascuna delle circoscrizioni di Palermo, contro lo stalking e la violenza sulle donne. È l’iniziativa inaugurata questa mattina a piazza Giovanni Paolo II (piazza Alcide De Gasperi) dall’assessore alle Politiche sociali del Comune di Palermo, Rosi Pennino, e dalla vicepresidente di Amat, Alessandra Sinatra.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la collettività per sconfiggere il fenomeno della violenza sulle donne, onorando anche la memoria di tutte le vittime.

Su ogni nuova pensilina si legge il messaggio: “Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola, chiama il 1522”. È il numero gratuito, attivo 24 ore su 24, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Il progetto

Il progetto delle pensiline dipinte di rosso è stato presentato al Comune di Palermo e ad Amat da Emilio Corrao, l’ideatore della prima area dedicata al valore delle donne contro ogni forma di violenza – già realizzata in via Autonomia Siciliana all’ingresso di via D’Amelio – e da Daniela Ferrara, presidente del Club Zonta Palermo Zyz. Ad adornare le pensiline ci saranno anche dei pannelli contenenti il racconto delle storie di quelle donne palermitane di valore che si sono distinte nella vita pubblica, politica, culturale e sociale della città.

la campagna di sensibilizzazione

Ma non è tutto. I club cittadini Zonta Palermo Zyz e Zonta Palermo Triscele, entrambi appartenenti all’organizzazione internazionale non governativa Zonta International, hanno lanciato, inoltre, per il secondo anno consecutivo, la campagna “Zonta says no to violence against women”. Il messaggio “Se vittima di violenza o stalking? Non sei sola, chiama il 1522” sarà diffuso, tramite apposita scritta, anche sulle fiancate degli autobus cittadini.

Entrambe le iniziative della campagna hanno ricevuto il plauso della Presidenza del Consiglio e del Dipartimento Pari Opportunità, promotori del servizio 1522.